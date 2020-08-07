Відома актриса Тетяна Кравченко, яка прославилася завдяки ролі Валюхи Будько в серіалі "Свати", показала себе у всій красі

Як пише Politeka.net, на фан-сторінці Кравченка в Instagram з'явилася яскрава фотографія актриси поруч з колегою по знімальному майданчику – Федором Добронравовим, який виконав роль чоловіка Валюхи - Івана.

Зовсім скоро вийде новий, сьомий, сезон популярного проекту. А поки фанати чекають продовження культової історії, вони згадують найкращі моменти з минулих серій.

Кадр з серіалу "Свати" відобразив ніжний і проникливий погляд Валюхи на Добронравова. У мережі відзначили, що так миє дивитися тільки любляча людина.

"Обожнюю вас і ваших героїв!!", "Люблю вас", "обожнюю! Просто закоханав них. Такого шарму як у них немає ні в одного актора. Дві унікальних людини", " Валя дивиться з любов'ю...", "У цьому епізоді у Тетяни такі виразніні очі. Дуже ефектно виглядає", "Ви були б класною парою", - пишуть в коментарях.

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