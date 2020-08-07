Известная актриса Татьяна Кравченко, которая прославилась благодаря роли Валюхи Будько в сериале «Сваты», показала себя во всей красе

Как пишет Politeka.net, на фан-странице Кравченко в Инстаграм появилась яркая фотография актрисы рядом с коллегой по съемочной площадке – Федором Добронравовым, который исполнил роль мужа Валюхи - Ивана.

Совсем скоро выйдет новый, седьмой, сезон популярного проекта. А пока фанаты ждут продолжение культовой истории, они вспоминают самые лучшие моменты из прошлых серий.

Кадр из сериала «Сваты» запечатлел нежный и проникновенный взгляд Валюхи на Добронравова. В Сети отметили, что так моет смотреть только любящий человек.

«Обожаю вас и ваших героев!!», «Люблю вас», «Обожаю! Просто влюблена в них. Такого обаяния как у них нет ни у одного актера. Два уникальных человека», «Валя смотрит с любовью...», «В этом эпизоде у Татьяны такие выращительные глаза. Очень эффектно выглядит», «Вы были бы классной парой», - пишут в комментариях.

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