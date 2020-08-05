Известная актриса Татьяна Кравченко, которая прославилась благодаря роли в сериале «Сваты», показала себя во всей красе
Как пишет Politeka.net, на фан-странице Кравченко в Инстаграм появилась яркая фотография актрисы. Кравченко была одета в яркое шелковое платье. На голове у нее был повязан бант в тон костюму. Красотка держала в руках румяна и собиралась дополнить свой и без того яркий макияж.
Фото получилось очень ярким еще и потому, что актриса смотрела в кадр и подмигивала. Благодаря яркой мимике выглядела она очень дружелюбно.
«Всем классного вечера», - подписали фото авторы аккаунта.
За час пост собрал более 3 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.
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«Татьян, вы очень похожи на Аросеву. Это здорово», «Татьяна, землячка, вы прелесть!», «Прелестна», «Вы такая классная», «Самая харизматичная актриса века», «Озарница!», «Вечер правда классный, потому что я вижу Вас Татьяна! Вы прелесть», «Чудо, как хороша!», «Танюха ты супер», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Татьяна Кравченко появилась в общественном месте в очень стильном образе. Актриса позировала в пальто, шапке и затемненных очках. Образ Кравченко дополнила красным шарфом.
Напомним, что Валюха из «Сватов» набросилась на Добронравова, актер не выдержал: «Ты что с катушек съехала?».
Как сообщала Politeka, Татьяна Кравченко с цветами на голове ошарашила ярким образом: «Вот это красотка!».
Также Politeka писала, что Татьяна Кравченко с короткой стрижкой удивила переменами во внешности: «Как молоды мы были».