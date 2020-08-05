Известная актриса Татьяна Кравченко, которая прославилась благодаря роли в сериале «Сваты», показала себя во всей красе

Как пишет Politeka.net, на фан-странице Кравченко в Инстаграм появилась яркая фотография актрисы. Кравченко была одета в яркое шелковое платье. На голове у нее был повязан бант в тон костюму. Красотка держала в руках румяна и собиралась дополнить свой и без того яркий макияж.

Фото получилось очень ярким еще и потому, что актриса смотрела в кадр и подмигивала. Благодаря яркой мимике выглядела она очень дружелюбно.

«Всем классного вечера», - подписали фото авторы аккаунта.

За час пост собрал более 3 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Татьян, вы очень похожи на Аросеву. Это здорово», «Татьяна, землячка, вы прелесть!», «Прелестна», «Вы такая классная», «Самая харизматичная актриса века», «Озарница!», «Вечер правда классный, потому что я вижу Вас Татьяна! Вы прелесть», «Чудо, как хороша!», «Танюха ты супер», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Татьяна Кравченко появилась в общественном месте в очень стильном образе. Актриса позировала в пальто, шапке и затемненных очках. Образ Кравченко дополнила красным шарфом.

Напомним, что Валюха из «Сватов» набросилась на Добронравова, актер не выдержал: «Ты что с катушек съехала?».

Как сообщала Politeka, Татьяна Кравченко с цветами на голове ошарашила ярким образом: «Вот это красотка!».

Также Politeka писала, что Татьяна Кравченко с короткой стрижкой удивила переменами во внешности: «Как молоды мы были».