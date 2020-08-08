Відома модель і актриса Памела Андерсон виставила свої принади в нижній білизні

Зірка активно публікує у своєму Instagram різні архівні фото, пише Politeka.net. Красуня на одному з останніх таких кадрів постала в розкритому халаті.

Гаряча блондинка злегка вигнулася, хвалячись принадами в нижній білизні. Ліфчик натягнувся на тонких лямках, а пікантний виріз між грудьми робив так, що відірватися від зірки було нереально.

Маленькі трусики прикривали лише найінтимніше.

Зачіска з хвилястого волосся зробила образ романтичним.

Модель стояла біля басейну, виставивши вперед струнку ніжку. Її тіло виглядало шикарно.

"Я сама собі найлютіший ворог...",- підписала фото красуня.

За 12 годин пост зібрав майже 11 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали зірці приємні повідомлення і підтримали, мовляв такі ж, як вона.

Нагадаємо, Памела Андерсон показала себе в білому боді і босоніжках на великій платформі. Модель лягла на килим і розсунула ноги, склавши підошви одна до одної. Андерсон без сорому демонструвала внутрішню сторону стегон, а волосся вирішила залишити розпущеним.

Раніше ми писали, що Памела Андерсон вирішила залишити волосся розпущеним, а сама розвернулася боком до камери. Зірка продемонструвала свою розтяжку. Модель задерла ногу вище голови, вразивши фанатів.

Нагадаємо також, що Памела Андерсон поділилася архівним кадром, на якому вона позувала в досить пікантній позі.

Одягнувшись в легеньку сукню, Памела у всій красі продемонструвала всю себе, засвітивши найпотаємніші місця.

Нагадавши, Памела Андерсон повністю роздяглася, прикрасивши розкішне тіло ланцюжком: поза вб'є наповал будь-кого.

Як повідомляла Politeka, Памела Андерсон забула про вік і оголила найсолодші місця: вид вражає.

Також Politeka писала, що безсоромна Памела Андерсон блиснула пишними формами, задерши нижню білизну:"заплуталася в одязі".