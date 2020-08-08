Американська фітнес-модель Ана Чері показала ідеальні форми в облягаючому топі та шортиках

Зірка ніколи не упускає можливості похвалитися досконалими формами в одязі власного бренду, повідомляє Politeka.net. Так, на одному з недавніх знімків модель посвітила досконалими вигинами в такому костюмчику.

Чорний топік обтягнув великі груди зірки, а велике декольте дозволило помилуватися великими грудьми, що випирають з нього. Тонкий ланцюжок з кулончиком зробив ще більший акцент на принадах красуні.

Довжина топа дозволила розглянути красивий прес знаменитості.

Шортики на високій посадці виділили тонку талію Ани, а зав'язочки з боків робили образ спокусливіше.

Модель посміхалася і дивилася убік безневинним поглядом.

За сім годин пост зібрав понад 2500 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали, що в захваті від форм красуні і її неймовірного сяйва, яке виходить від фото.

"Ось це напруга в топі... Вау!", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Ана Чері похвалилася пишними формами, знявшись в одній лише мереживній чорній білизні. Зірка підкорила сміливим виглядом і без сорому показуючи зайве. Якщо ліфчик зміг хоч трохи прикрити груди дівчини, то нижня білизна, що складається зі стрічок, навряд чи зробила те ж саме.

Користувачі мережі були захоплені сміливістю Ани і завалили її компліментами.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері в персиковому вбранні вигідно відтіняє засмаглу шкіру красуні, а глибокий ліф купальника дозволив подражнити шанувальників пишними грудьми.

Модель пов'язала на стегна кокетливе парео, яке додало її образу справжньої пляжної недбалості.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

А ще Politeka писала, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулася до непристойності: "прикрий зараз же!».

Також Politeka повідомляла, що розкішна Ана Чері показала, чим приваблює чоловіків: "від напруги корсет тріщить".