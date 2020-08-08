Американская фитнес-модель Ана Чери показала идеальные формы в облегающем топе и шортиках

Звезда никогда не упускает возможности похвастаться совершенными формами в одежде собственного бренда, сообщает Politeka.net. Так, на одном из недавних снимков модель блеснула совершенными изгибами в таком костюмчике.

Черный топик обтянул большую грудь звезды, а большое декольте позволило полюбоваться большой грудью, выпирающей из него. Тонкая цепочка с кулончиком сделала еще больший акцент на прелестях красотки.

Длина топа позволила рассмотреть красивый пресс знаменитости.

Шортики на высокой посадке выделили тонкую талию Аны, а завязочки по бокам делали образ соблазнительнее.

Модель улыбалась и смотрела вбок невинным взглядом.

За семь часов пост собрал более 2500 лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали, что в восторге от форм красотки и ее невероятного сияния, которое исходит от фото.

"Вот это напряжение в топе... Вау!", - написал один из поклонников.

Напомним, Ана Чери похвасталась пышными формами, снявшись в одном лишь кружевном черном белье. Звезда покорила смелым видом и без стыда показывая лишнее. Если лифчик смог хоть немного прикрыть грудь девушки, то нижнее белье, состоящее из ленточек, едва ли сделало тоже самое.

Пользователи сети были восхищены смелостью Аны и завалили ее комплиментами.

Ранее сообщалось, что Ана Чери в персиковом наряде выгодно оттеняет загорелую кожу красотки, а глубокий лиф купальника позволил подразнить поклонников пышной грудью.

Модель повязала на бедра кокетливое парео, которое придало ее образу настоящей пляжной небрежности.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

Также Politeka сообщала, что роскошная Ана Чери показала, чем привлекает мужчин: "От напряжения корсет трещит".