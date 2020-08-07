Діти Алли Пугачової і Максима Галкіна в черговий раз розчулили мережу

Як передає Politeka.net, шоумен поділився новим відео, на якому зображені Ліза і Гаррі Галкіни. (Щоб подивитися - проскролльте в самий низ)

"Трохи легкості в стрічку", - підписав кадри зірковий батько.

На відео можна побачити, як 6-річні близнюки стрибають на скакалках. При цьому Максим Галкін і Алла Пугачова уважно спостерігають за тим, що відбувається і дають поради.

"Спочатку розминка", - чути голос Примадонни за кадром.

Відзначимо, користувачі Мережі дуже зраділи новому відео з Лізою і Гаррі Галкіним.

В Інтернеті припустили, що в таких заняттях може критися секрет схуднення Пугачової, яка недавно блиснула на публіці ідеальною фігурою. Можливо ось так ненавмисно діти Примадонни, показали, як вона домоглася такої форми. Щоправда Галкін раніше розповідав, що його дружина надає перевагу тренуванням у басейні.

«Розчулює ваш контакт з дітьми. Як зі своїми, так і в шоу краще за всіх", "ви всі спортсмени?😍Алла Борисівна напевно більше всіх стрибає, просто в такій шикарній формі вона❤️", "клас! Спасибі що викладаєте цей позитив!", "Так стараються, юні спортсмени", "диво дітки. Здоров'я вам всім", "промінчики такі", "як вони виросли", "Милахи", "Олімпійські резерви", "Молодець, спортик, який подобається", "Розумнички", "які молодці", "які ж дітки гарненькі", - розчулюються користувачі Інтернету.

Відреагував на відео і співак Микола Басков. У коментарях він залишив смайлики "вогонь".

Нагадавши, у родині Пугачової очікується поповнення, Ліза і Гаррі будуть щасливі: "дівчинку назвуть..."

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