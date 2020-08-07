Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина в очередной раз умилили Сеть

Как передает Politeka.net, шоумен поделился новым видео, на котором запечатлены Лиза и Гарри Галкины. (Чтобы посмотреть - проскролльте в самый низ)

«Немного лёгкости в ленту», - подписал кадры звездный отец.

На видео можно увидеть, как 6-летние близнецы прыгают на скакалках. При этом Максим Галкин и Алла Пугачева внимательно наблюдают за происходящим и дают советы.

«Сначала разминка», - слышен голос Примадонны за кадром.

Отметим, пользователи сети очень обрадовались новому видео с Лизой и Гарри Галкиными.

В Интернете предположили, что в таких занятиях может крыться секрет похудания Пугачевой, которая недавно сверкнула на публике идеальной фигурой. Возможно вот так нечаянно дети Примадонны, показали, как она добилась такой формы. Однако Галкин ранее рассказывал, что его жена отдает предпочтение тренировкам в бассейне.

«Умиляет ваш контакт с детьми. Как со своими, так и в шоу Лучше всех», «Вы все спортсмены?😍Алла Борисовна наверно больше всех прыгает, просто в такой шикарной форме она❤️», «Класс! Спасибо что выкладываете этот позитив!», «Так стараются, юные спортсмены», «Чудо детки. Здоровья вам всем», «Лучики такие», «Как они выросли», «Милахи», «Олимпийские резервы», «Молодец, спортик, какой нравится», «Умнички», «Какие молодцы», «Какие же детки хорошенькие», - умиляются пользователи Интернета.

Отреагировал на видео и певец Николай Басков. В комментариях он оставил смайлики "огонь".

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