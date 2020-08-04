Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина шестилетние Гарри и Лиза снова восхитили Сеть

Как сообщает Politeka.net, видео с близнецами появилось на фан-странице, посвященной Примадонне российской эстрады в соцсети «Инстаграм».

На видео сын Пугачевой запечатлен в футболке с надписью «Рожден, чтобы быть рок-звездой». Также на нем джинсовые шорты до колен, светло-голубые кроссовки и шляпа с узкими полями. В руках Гарри Галкин держит большой бинокль.

Его сестричка Лиза одета в белую футболку с черной надписью и полосатые черно-белые штаны. Обута девочка в черные кроссовки.

«Модные. Класс! Красавцы», - слышно за кадром голос Максима Галкина.

Пользователи Сети засыпали звездных детей комплиментами.

«Я просто влюбилась в этих детишках, милота❤️», «Два ангелочка!», «Обожаю Лизочку и Гаррика!!!», «модные умные дети», «Красавчик Гарри и прекрасная Лиза🌹🌹🌹👍», «Дай бог вам здоровья!! Очень правильно воспитываете деток!», - пишут в комментариях.

Напомним, в семье Пугачевой ожидается пополнение, Лиза и Гарри будут счастливы: "Девочку назовут..."

Как сообщала Politeka, стало известно, на кого на самом деле похож сын Пугачевой и Галкина: "Тут уже без слов!"

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