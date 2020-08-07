Популярна російська актриса і модель Евеліна Бльоданс похвалилася фігурою і купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
51-річна знаменитість може похвалитися стрункою фігурою, якій заздрять і молоді дівчата. Бльоданс не соромиться демонструвати свої форми в мережі.
Ось і цього разу, відпочиваючи в Геленджику, вона не упустила можливості зробити ефектне фото.
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На знімку Бльоданс лежить, зігнувшись на дерев'яному помості на тлі моря. Модель без сорому показує своє засмагле тіло в чорному бікіні.
У коментарях модель порівняли з пантерою, і відзначили, що від такого виду встояти просто не можливо.
«Евеліна, не налюбуюсь на вас! Від вас така енергія бомбічна виходить!!! Ви сильна жінка і мені б у вас повчитися не завадило б!!!", "Ти моя ідеальна", "жінка пантера, шикардос фігура, не могла встояти, щоб щось написати, написала те що мені в голову прийшло", "молодці❤️👏💪👍😂😁», «Евеліна ви чудова жінка і великий трудівник", "Ну не реально, сексі, Краса і захоплення!!!!! СУПЕР!!!!! Немає слів, просто їх немає, щоб дивитися і насолоджуватися такою красою! Шикарна, чудова, сексапільна!!!» ,- пишуть в мережі.
Нагадавши, молодша Бльоданс вразила схожістю з Анджеліною Джолі:»Шикарно".
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