Популярная российская актриса и модель Эвелина Бледанс похвасталась фигурой и купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

51-летняя знаменитость может похвастаться стройной фигурой, которой завидуют и молодые девушки. Бледанс не стесняется демонстрировать свои формы в сети.

Вот и в этот раз, отдыхая в Геленджике, она не упустила возможности сделать эффектное фото.

На снимке Бледанс лежит, изогнувшись на деревянном помосте на фоне моря. Модель без стыда показывает свое загорелое тело в черном бикини.

В комментариях модель сравнили с пантерой, и отметили, что от такого вида устоять просто не возможно.

«Эвелина, не налюбуюсь на вас! От вас такая энергия бомбическая исходит!!! Вы сильная женщина и мне бы у вас поучиться не помешало бы!!!», «Ты моя идеальная», «Женщина пантера, шикардос фигура, не могла устоять, чтобы что то написать, написала то что мне в голову пришло», «Молодцы❤️👏💪👍😂😁», «Эвелина вы восхитительная женщина и великий труженик», «Ну не реально, секси, красота и восхищение!!!!! СУПЕР!!!!! Нет слов, просто их нет, чтобы смотреть и наслаждаться такой красотой! Шикарная, замечательная, сексапильная!!!», - пишут в сети.

Напомним, помолодевшая Бледанс поразила сходством с Анджелиной Джоли: «Шикарно».

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