Американська супермодель Ебігейл Ретчфорд показала великі принади крупним планом

Зірка часто публікує у своєму Instagram різні гарячі кадри, повідомляє Politeka.net. На знімках модель постала в смугастому бікіні.

Маленький ліфчик стиснув пишний бюст, ледь утримуючи їх собою. Принади зціпилися і було видно, як їм тісно.

Модель грала на камеру, всіляко привертаючи увагу до своїх "багатств". Не можна не відзначити природну красу Ебі. Її великі зелені очі і пухкі губи - варті величезної уваги. Красуня просто досконала, особливо завдяки макіяжу, який зробив акцент - пишні вії і блискучі губи.

На одному зі знімків красуня з розпущеним волоссям показала язик.

"Втрачені фото з березня 😎...",- написала модель.

За годину пост зібрав понад 80 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали, що захоплюються красою моделі і висловили їй свою любов, адже перед такою дівчиною немає сил встояти.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд постала в мереживній білизні, яка підкреслила всі її пишні достоїнства.

Ебі позувала в чорному ліфчику на тонких бретельках, що сховалися під білою сорочкою. Великі груди "налилася" за тонким мереживом, ледве стримуючись від того, щоб не випасти.

Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд позувала в білосніжному вбранні, демонструючи розкішне тіло. Красуня вирішила розкрити піджак, який одягла без білизни.

При цьому красуня красиво заграє в кадр, не соромлячись пікантного моменту. Однак її шанувальники не змогли відкрито висловитися про ідеальне тіло кумира, адже знімками знаменитість поділилася в сторіс.

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