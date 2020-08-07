Українські випускники почали отримувати гроші за пробне ЗНО, яке було скасовано

За перший тиждень свої кошти вже отримала половина учасників тестування - понад 110 тисяч 554 зареєстрованих.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Сума повернутих коштів - 27 мільйонів 354 тисячі гривень, що становить 52,15% від загальної суми (52 мільйони 450 тисяч гривень).

У міністерстві зазначили, що кошти виплачуються на безповоротній основі з Фонду боротьби з хворобою, викликаною китайським вірусом, та її наслідками.

Все передбачено повернення грошей 218 663 тисячам випускників шкіл.

Повернути день, заплачені за пробне ЗНО, можна з 1 липня до 1 грудня 2020 року через відділення "ПриватБанку". Якщо не встигнути в ці часові рамки, то отримати гроші назад буде вже неможливо.

Процедура повернення виглядає наступним чином:

Якщо учасник пробного ЗНО є клієнтом "ПриватБанку", банківська установа перевірить надану МОН базу та автоматично перерахує необхідну суму коштів на цей рахунок.

Якщо в учасника пробного ЗНО немає рахунку в "ПриватБанку", то на номер телефону надійде смс-повідомлення з інформацією, що банк відкрив карту і перерахував на неї кошти. Для отримання Карти необхідно прийти у відділення і пред'явити документ, що підтверджує особу.

Ціна пробного ЗНО у 2020 році була від 138 до 150 гривень, залежно від регіону учасника, який на ньому зареєструвався. У вартість входили послуги з розробки тестових завдань, макетування, тиражування та відправлення тестових зошитів. "Справжнє" ЗНО в Україні є безкоштовним.

За даними заступника директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко, всього учасники пробного ЗНО сплатили державі 53 мільйони гривень.

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