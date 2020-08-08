Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер розбурхала новим образом в леопардовому костюмі

Красуня взяла участь у записі кліпу двох виконавиць Карді бі і Megan Thee Stallion на пісню "WAP", пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

У відеороботі Кайлі гуляє по будинку в леопардовому костюмі. Боді з великим декольте підкреслило великі груди. Тонкі смужки тканини ледь приховували собою значні форми моделі, які підстрибували від кожного руху.

Корсет виділив тонку талію Дженнер. Інтимні місця, зокрема, пружні сідниці не були нічим прикриті і виглядали шикарно.

Пишні стегна і красиві ноги також варті уваги. Особливо довгі ботфорти, які виділили стрункі ніжки знаменитості.

Зірка йшла впевненою ходою, демонструючи і розкішні форми. Вона підійшла і відкрила двері, після чого запис в Instagram обривається.

Фанати Кайлі були в захваті саме від цієї частини відео. Користувачі мережі говорили про те, що їх кумир виглядає чудово й засипали зірку компліментами.

"Так хороша!", - написав один із коментаторів.

Нагадаємо, фанати за кілька днів до дня народження Кайлі Дженнер розмістили фото, зроблені на її 20-річчя.

Так, наприклад, Кайлі можна побачити в білому напівпрозорому боді, що обтягнуло всі її вигини. Велике декольте ідеально виглядало на грудях зірки. Дженнер взула "стриптизерські" туфлі на великій прозорій платформі.

Також були розміщені й інші фото в білизні.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер розмістила в Instagram фото зі спільної фотосесії з моделлю Анастасією Караніколау, що є кращою подругою зірки. На фото дівчини відображені в прозорих сукнях і панчохах.

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