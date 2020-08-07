Відома українська модель Міла Кузнєцова похвалилася пишним бюстом і показала вкусняшку
Красуня, яка прославилася на всю країну як володарка бюста 13-го розміру, продовжує ділитися гарячими фотографіями зі свого відпочинку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку моделі в соцмережі.
Цього разу Міла похвалилася спокусливими формами в стильному синьому купальнику-бікіні з оригінальним декором у вигляді тонкої чорної шнурівки на найцікавішому місці, які привертають додаткову увагу до її значних грудей.
Ще більш пікантним знімок робить те, що Кузнєцова сфотографувалася на червоному тлі.
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В руці вона тримає креветку.
"Смакота", - коротко підписала кадр моедель.
Відзначимо, пікантне фото захопило користувачів мережі.
"Класнюча лялька», «ця креветка така маленька, що я навіть не зрозумів про що мова, все на груди увагу», «так гаряче», «це бомба», «Богиня», «чудові близнючки», «дуже красива», «підвіконня, яке у вас перед собою», «Супер красотулька», "Ти просто карколомна", - засипали модель компліментами в коментарях під фотографією.
Нагадавши, Українка з 13-м розміром похвалилася своїми "буйками «в морі:»просто богиня краси".
Як повідомляла Politeka, Українка з 13-м розміром подражнила шикарними формами в тісному купальнику:»Ох, яке все апетитне".
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