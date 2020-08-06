Известная украинская модель Мила Кузнецова впечатлила пышным бюстом в открытом купальнике на отдыхе в бассейне

Красотка, прославившаяся на всю страну как обладательница бюста 13-го размера, продолжает делиться горячими фотографиями со своего отдыха. Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз Мила показала, как спасается от летней жары в бассейне. На новых кадрах модель вовсю наслаждается роскошным отдыхом в одном из украинских отельных комплексов.

Кузнецова позирует в стильном купальнике-бикини с оригинальным декором в виде многочисленных завязок, которые привлекают дополнительное внимание к ее внушительной груди.

Судя по довольному выражению лица, модель отлично проводит время. Кроме того, звезда поделилась фото своего обеда.

Ее поклонники активно комментируют пост.

«Какая шикарная девушка просто богиня, других слов нету», «Какая же вы красотка, просто мой кумир», «Милочка отдыхай, наслаждайся бери от жизни все, чтоб в старости не было обидно за бесцельно прожитые годы. Как всегда прекрасна и мила!», «Такую звезду надо приглашать бесплатно и ещё приплатить за проживание», «Куколка», «Ох, какое же все аппетитное на фото, спасибо большое за рекомендацию», «У Вас каждый купальник крутой и смотрится шикарно», «Какие крутые кадры, вы как всегда выглядите просто сногсшибательно», - пишут люди.

Напомним, украинка с 13-м размером похвасталась своими «буйками» в море: «Просто богиня красоты».

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером затмила пышным бюстом красотку-телеведущую.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером едва не выронила свою гордость из открытого платья.