Известная украинская модель Мила Кузнецова похвасталась умопомрачительными формами

Знойная красотка, чья грудь 13-го размера была признана самой большой в Украине, поделилась кадрами из отельного номера, в котором остановилась во время поездки в Одессу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу модели в Инстаграме.

На снимках Кузнецова позирует в белом халате, который не сходится из-за объема груди. Она покрасовалась сидя на кровати, за журнальным столиком и в ванной.

Отметим, на фото Кузнецова не накрашена, что также вызвало дополнительные комплименты от фолловеров.

«Очень красивая», «Ты украинская принцесса», «Ты так мило выглядишь без макияжа 😍😍😍😍», «Очень даже ниче смотришься ты с подушкой и в халате, фотки супер мне нравится», «О Боже!!! На тебе халат, обычный халат !!!!! Смотрится лучше, чем на других Шанель», «По-домашнему», «Великолепный, красивый и чувственный ангел», «Даже в халатике ты прекрасна и божественна», - засыпали модель комплиментами.

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