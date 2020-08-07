Тіна Кароль, Світлана Лобода, Кім Лі (корейська Кардаш'ян) та інші зірки показали себе в гарячих образах

На наступному знімку вже Тіна Кароль, яка була в басейні. Красуня позувала в мокрій майці, поки її знімали на камеру. Зірка спокусливо вигнулась, демонструючи свої спокусливі форми. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото вже була красуня з "Victoria's Secret" Келлі Гейл. На знімку модель повністю мокра, ніби щойно вийшла з води. Її найінтимніші місця випирали з-під тонкої білої маєчки, але Келлі це абсолютно не бентежило.

Закриває трійку Світлана Лобода. Красуня була в мокрій майці, яка стала просвічувати через це. Зірка закрила пишний бюст купальником з розрізами, який можна помітити під купальником. Образ зірка доповнила стильними окулярами з білою оправою, а волосся вирішила залишити розпущеним.

На четвертому кадрі вже була Кассандра Сьєнега, зірка журналу "Playboy". Красуня пограла з шлангом, яким облила себе в закритому купальнику. Пишні груди так і випирала у красуні.

Закриває п'ятірку співачка Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян. красуня позувала в чорному купальнику. Зірка спокусливо вигиналася і показувала всю себе. Знизу у неї були шортики з принтом зебри. Кім стояла під дощем, поки її фотографували. Модель кілька разів сфотографували, поки вона позувала.

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