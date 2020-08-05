Украинская певица Тина Кароль покорила нежным образом в стиле главной героини "Титаника" Розы

В этот раз в сети появился оригинальный кадр з специальной фотосессии артистки на странице "ФанТины" в социальной сети Инстаграм.

Так, поклонники представили кадр из книги "Тина Кароль. Одним Кадром". Эта фотокнига, снятая известным французским фотографом Serban DArgent. Работа над книгой длилась больше года, так как фотограф снимает исключительно на пленку.

«Издана "Тина Кароль. Одним Кадром" в формате coffee-table book, который подразумевает отсутствия текста и наличие только фотографий. Особенность книги - отсутствие переплета, что сразу делает из неё набор уникальных фоторабот. На страницах коллекционного издания, которое вышло тиражом всего 500 экземпляров, можно увидеть наряды из коллекций Gucci, Louis Vuitton и Saint Laurent. Так же певица примеряла и украинские наряды, таких брендов - ARTEMKLIMCHUK, Poustovit, ELENAREVA, Dafna May», - сказано на странице ФанТины.

Также сообщается, что все деньги, вырученные от продажи фотокниги, будут направлены в Благотворительный фонд Тины Кароль "Полюс притяжения" на помощь детским онкологическим больницам Украины.

Поклонники не смогли пройти мимо, некоторые сравнили звезду с главной героиней «Титаника» Розой:

«Тиночка а где можно приобрести эту книгу_купить.цена?», «Книга ещё продаётся?», «Як Роза з фільму Титанік. Дуже гарно.👏», «О мой бог, какая же Красотка. Обожаю ❤️😍❤️❤️❤️».

Как известно, дома и не на публичных мероприятиях Тина старается быть в простой одежде, без украшений и макияжа. Чтобы беречь кожу и локоны, звезда в повседневной жизни редко прихорашивается. При этом ее светлое лицо без косметики выглядит также ярко.

Несколько часов назад звезда поделилась небольшим видео, заснятым в машине во время поездки. Позируя в обычном и уютном виде, Тина сражу же привлекла внимание к себе. На фан-странице Кароль также появился данный ролик.

«Тиночка любительница скорости😍 #ТинаКароль #TinaKarol», - говорится в сообщении «ФанТины».

Вот что пишут сами поклонники:

«любительница игры на нервах», «Куда так мчится интересно плохая девочка 😂😂беги Катечка беги», «А шо там написано», «любим скорость,интригу и пошалить на нервах...молодец», «Любимка наша.❤️», «Плохая девочка 😍», «Тина, Тина, ух🔥».

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".