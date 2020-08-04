Украинская певица Тина Кароль показала себя в естественном и даже домашнем виде

Как известно, дома и не на публичных мероприятиях Тина старается быть в простой одежде, без украшений и макияжа. Чтобы беречь кожу и локоны, звезда в повседневной жизни редко прихорашивается. При этом ее светлое лицо без косметики выглядит также ярко.

Несколько часов назад звезда поделилась небольшим видео, заснятым в машине во время поездки. Позируя в обычном и уютном виде, Тина сражу же привлекла внимание к себе. На фан-странице Кароль также появился данный ролик.

«Тиночка любительница скорости😍 #ТинаКароль #TinaKarol», - говорится в сообщении «ФанТины».

Вот что пишут сами поклонники:

«любительница игры на нервах», «Куда так мчится интересно плохая девочка 😂😂беги Катечка беги», «А шо там написано», «любим скорость,интригу и пошалить на нервах...молодец», «Любимка наша.❤️», «Плохая девочка 😍», «Тина, Тина, ух🔥».

Не секрет, что у звезды есть свой фан-клуб. Поклонники делятся между собой кадрами с Тиной, восхищаются ее выступлениям, а внешний вид певицы многих фанатов даже мотивирует вести здоровый образ жизни и ухаживать за собой, также, как и артистка.

Массово фанаты всегда спрашивают у звезды, что именно делает Тина по уходу за собой. Однако, артистка отмечает, что особых секретов нет. Даже в повседневной жизни она предпочитает обычную одежду, не желает краситься и выделяться каким-либо образом:

«В обычной жизни я не подчеркиваю свои женские прелести и не одеваюсь с расчетом кого-то поразить. Стараюсь быть предельно скромной. Покупаю практичные вещи, а если они еще и недорогие – вообще прекрасно», - однажды сказала Тина.

Поэтому ее кадр в простом костюме, подчеркнувший формы, сразу же пришёлся всем по душе:

«❤️❤️❤️Тиночка,ты во всём очаровательна!!», «Это не Тинин личный аккаунт) Но, соглашусь с вами, она и вправду очаровательная, подчеркнула, что надо ❤️», «Миленькая» «Будто лосины – это то, что не подчеркивает прелести», «А где она такое сказала», «@mled_rina в интервью каком-то) Скину вам в Директ».

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".