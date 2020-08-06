Украинская певица Тина Кароль похвасталась вечерними развлечениями поздно ночью

Как известно, певица редко делится домашними фото, видео и какой-либо информацией о жизни. При этом звезда любит сверкать образами в модных фотосессиях и не стесняется показывать новые образы.

Чаще всего Тина не публикует откровенных снимков, предпочитая классический стиль в одежде, даже купальник Кароль выбирает с осторожностью. Закрытые наряды выгодно подчеркивают ее фигуру, а стильные платья скрывают лишнее. Максимум, который позволяет звезда - это открывать вид на глубокое декольте или надвать короткие мини для клипов.

В этот раз звезде удалось вохсхитить фанатов, поскольку Тина предстала в одной пижаме поздно вечером на коротком ролике. В видео видно, что певица красуется перед стеклом, за которым горит костер во дворе, а сама она сидит на стуле, подняв стройные ноги вверх и блистая им в коротких шортах. При этом одежды на Тине почти не видно из-за мрачного освещеня, как и самих шорт певицы.

Ранее в сети появился оригинальный кадр з специальной фотосессии артистки на странице "ФанТины" в социальной сети Инстаграм.

Так, поклонники представили кадр из книги "Тина Кароль. Одним Кадром". Эта фотокнига, снятая известным французским фотографом Serban DArgent. Работа над книгой длилась больше года, так как фотограф снимает исключительно на пленку.

«Издана "Тина Кароль. Одним Кадром" в формате coffee-table book, который подразумевает отсутствия текста и наличие только фотографий. Особенность книги - отсутствие переплета, что сразу делает из неё набор уникальных фоторабот. На страницах коллекционного издания, которое вышло тиражом всего 500 экземпляров, можно увидеть наряды из коллекций Gucci, Louis Vuitton и Saint Laurent. Так же певица примеряла и украинские наряды, таких брендов - ARTEMKLIMCHUK, Poustovit, ELENAREVA, Dafna May», - сказано на странице ФанТины.

Также сообщается, что все деньги, вырученные от продажи фотокниги, будут направлены в Благотворительный фонд Тины Кароль "Полюс притяжения" на помощь детским онкологическим больницам Украины.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".