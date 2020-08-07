Тина Кароль, Светлана Лобода, Ким Ли (корейская Кардашьян) и другие звезды показали себя в горячих образах

На следующем снимке уже Тина Кароль, которая была в бассейне. Красотка позировала в мокрой майке, пока ее снимали на камеру. Звезда соблазнительно выгнулась, демонстрируя свои соблазнительные формы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото уже была красотка из "Victoria’s Secret" Келли Гейл. На снимке модель полностью мокрая, будто только что вышла из воды. Ее самые интимные места выпирали из-под тонкой белой маечки, но Келли это совершенно не смущало.

Закрывает тройку Светлана Лобода. Красотка была в мокрой майке, которая стала просвечивать из-за этого. Звезда закрыла пышный бюст купальником с разрезами, который можно заметить под купальником. Образ звезда дополнила стильными очками с белой оправой, а волосы решила оставить распущенными.

На четвертом кадре уже была Кассандра Сьенега, звезда журнала "Playboy". Красотка поиграла с шлангом, которым облила себя в закрытом купальнике. Пышная грудь так и выпирала у красотки.

Закрывает пятерку певица Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян. красотка позировала в черном купальнике. Звезда соблазнительно выгиналась и показывала всю себя. Снизу у нее были шортики с принтом зебры. Ким стояла под дождем, пока ее фотографировали. Модель несколько раз сфотографировали, пока она позировала.

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