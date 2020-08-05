Молдавский музыкант Дан Балан, который стал популярным в Украине после участия в шоу «Голос країни», прервал молчание после месячного затишья

Как пишет Politeka.net, артист опубликовал многозначительный снимок, подписав его очень необычной фразой. Балан сидел на дороге и смотрел вдаль.

«Дорога выбрана... путешественник должен двигаться дальше…», - подписал фото Дан.

Поклонники устроили настоящую бурю в комментариях, обратив внимание на тот факт, что последний пост Дан выкладывал 7 июля. Почти месяц о певце не было новостей, поэтому фанаты стали беспокоиться.

«Данчик, возвращайся к нам» «Легенда», «Дан живой и такой красивый», «Мы скучаем Дан», «Куда это мы собрались?», «Вернулся из рая?», «Идеальный мужчина», «Ну какой же ты сладкий», «Задумчивый такой», «Дан, безумно любим где ты пропал? У Тины в подвале?», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что некоторые поклонники расценили пост Дана как намек на то, что исполнителя не будет в новом сезоне «Голоса». Фаны считают, что после двух лет в Украине артист решил двигаться дальше, о чем и написал.

Кстати, за несколько часов после публикации поста Тина Кароль так и не оценила его. Ее лайка не оказалось под фото звезды.

Напомним, что Кароль "раздела" Дана Балана, эффект превзошел все ожидания: "Это отдельная любовь".

Как сообщала Politeka, кадры полураздетой Брежневой в объятьях Дана Балана всплыли в сети: Кароль была не первая.

Также Politeka писала, что Кароль без макияжа и фотошопа показала настоящую себя: "Тинку бы в Голливуд!".