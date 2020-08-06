Відома актриса Єлизавета Василенко, зірка серіалу "Школа", показала себе і влаштувала конкурс

На кадрах Ліза показала себе в білому топі і спідниці. Красуня посміхалася на камеру і підняла руки, показуючи два пальці. Василенко вирішила влаштувати конкурс, фанати повинні були вгадати слово, яке звучить в ролику. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ти почуєш тільки те слово, яке читаєш", - написала Красуня на кадрі.

"Вийшло?",- підписала пост Ліза.

Фанати подивилися ролик більше 70 тисяч разів і написали коментарі:

"Ні, я чую тільки зелене слово навіть коли дивлюся на червоне", "постійно Brainstorm))", "мене тільки чується гнида", "завжди чую brainstorme", "вийшло, але вдруге більше чується brainstorm", "я спробувала червоне, але не вийшло", "Гарненька", "я спочатку почула слово, яке обведено червоним, а потім його прочитала", "відьма".

Повідомлялося, що актриса популярного серіалу "Школа" Єлизавета Василенко показала чарівне літнє фото, вразивши всіх своєю юною красою.

На фото дівчина вийшла на терасу, сперлася на перила, піднявши трохи руку і засвітивши Рожевий ліфчик, який вона одягла під білу майку. В руках вона тримала досить апетитні ласощі, схожі на морозиво або коктейль.

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