Известная актриса Елизавета Василенко, звезда сериала "Школа", показала себя и устроила конкурс

На кадрах Лиза показала себя в белом топе и юбке. Красотка улыбалась на камеру и подняла руки, показывая два пальца. Василенко решила устроить конкурс, фанаты должны были угадать слово, которое звучит в ролике. ОБ этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ты услышишь только то слово, которое читаешь", - написала красотка на кадре.

"Получилось?", - подписала пост Лиза.

Фанаты посмотрели ролик более 70 тысяч раз и написали комментарии:

"Нет, я слышу только зелёное слово даже когда смотрю на красное", "Постоянно Brainstorm))", "Меня только слышится гнида", "всегда слышу brainstorme", "получилось, но во второй раз больше слышится brainstorm", "Я попробовала красное, но не получилось", "Хорошенькая", "Я сначала услышала слово, которое обведено красным, а потом его прочитала", "Ведьма".

Сообщалось, что актриса популярного сериала "Школа" Елизавета Василенко показала очаровательное летнее фото, поразив всех своей юной красотой.

На фото девушка вышла на террасу, оперлась на перила, приподняв немного руку и засветив розовый лифчик, который она одела под белую майку. В руках она держала достаточно аппетитное лакомство, похожее на мороженое или коктейль.

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