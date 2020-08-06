Відома українська співачка Злата Огневич показала себе в сміливому образі і розповіла про літо

На фото Злата позувала в чорному боді з мотузочок і піджаку. Образ красуня доповнила піджаком кремового кольору, а в руках тримала чашку кави з кришечкою. Зірка посміхалася на камеру, а сама відвела погляд від об'єктива камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З чим у Вас асоціюється літо? Моє літо-це медові заходи і ароматні вечори!",- написала красуня.

Фанати поставили майже півтори тисячі лайків і написали коментарі:

"З яскравим сонцем, теплом і подорожами, новими яскравими емоціями. Люблю літо", "ви сексуальна дівчина", "Прекрасна", " цікаво дізнатися ваш погляд.Для мене літо - це збирання врожаю, так як є город ,збираємо смородину, черешню, їмо, закриваємо банки з варенням", "шашлик, рибалка, теплі ночі", "ніч, зірки і теплий вечір", "літо - зустрічати світанок, гуляти до ранку, слухати улюблену музику. А також відвідати найулюбленіші місця в світі", "Бомбіта".

Повідомлялося, що відома українська співачка Злата Огневич показала себе в незвичайному образі і розповіла про улюблену сукню.

На фото красуня позувала в жовтій сукні з прозорими спідницями і верхньою корсетною частиною.

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