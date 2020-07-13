Известная украинская певица Злата Огневич показала свое белье

Артистка опубликовала жаркое фото в своем Инстаграм, передает Politeka.net. Звезда позировала в белой рубашке, которую без стыда расстегнула.

Оказалось, что красотка надела красный лифчик с кружевом. Белье подчеркнуло идеальные формы украинской знаменитости. Грудь приподнялась, при этом лямки белья натянулись на плечах.

Злата позировала, наклонив голову. Волосы красотка распустила, закинула их за ушки, сверкнув сережками.

"... Мое тело Мое дело! Будет так, как я захотела ... 💕 Аффирмация на сегодня!", - написала певица.

За час пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Супер секси!!!🔥🔥🔥", "Цвет волос вообще не идёт!Обратно в шатенку!", "Позвольте Вам возразить. Не может быть все так как Вы захотите. Но может быть в этом и есть прелесть?", "Красавица, в отличной форме!", "Красота🔥🔥🔥", "очень красивая Злата", - написали пользователи сети.

Напомним, Злата Огневич записала довольно откровенный клип на песню "Гола правда".

Героиня клипа похитила парня и делала с ним все, что придет в голову, а когда наигралась, как он когда-то с ней, бросила раздетым в лесу.

Ранее сообщалось, что певица Злата Огневич в беседе с Катей Осадчей рассказала интересные моменты. Певица была депутатом в 14-15-х годах от партии Олега Ляшко. Ходят слухи, что красавица состояла в отношениях с главой тогда еще АП.

"Если бы у меня был такой мужчина либо связи с политикой, я бы имела, наверное, сейчас дом за Киевом, о котором я давно мечтаю, какое-то крутое авто", - ответила Злата.

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