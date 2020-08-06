Відома російська співачка Анна Семенович показала себе і розповіла про перший досвід
На кадрах Семенович показала себе в штанях і футболці, поки сиділа на квадроциклі. Зірка на відео накрутила ручку газу і сіпнулася вперед. Після цього Анна закричала і вже нормально поїхала вперед. Красуня практично відразу приборкала залізного коня, хоча це був її дебют. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Ось таке коротке, але яскраве відео. Мій перший раз на квадроциклі", - написала Анна.
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Фанати подивилися відео майже 200 тисяч разів і написали коментарі:
"Тисни Анюта", "яка смішна", "Анюта, вогонь", "Круто, молодець", "Солодка", "обережніше, а то калорії вискочать всі", "Наша красива Аня вже на швидких квадроциклах їздить"," приємної вам поїздки", " Ахаха класна така, ну Ви там акуратніше !!!", "Ух яка Бібіка", " на мою було слово матом, Ай-Ай-Ай Аня!!!".
Повідомлялося, що відома співачка Анна Семенович показала себе і розповіла про сон.
На фото дівчина позувала в сукні з пристойним декольте і розпущеним волоссям. Красуня позувала досить близько до об'єктиву камери, тому можна оцінити пишні груди зірки. Анна доповнила образ яскравим макіяжем, який доповнив шикарний лук Семенович.
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