40-летняя певица Анна Семенович позабавила публику кадрами из зверинца, сравнив диких животных с мужчинами

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в длинном красном платье с глубоким декольте. Романтический образ звезды дополнила милая шляпка с ленточкой под цвет к платью (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Семенович привлекла внимание гуляющей неподалеку альпаки (которую в подписи к кадрам ошибочно назвала ламой) тем, что угостила животного лакомством. Но, когда Анна захотела погладить зверя, тот не дался в ее руки и поспешил ретироваться, чем очень расстроил певицу.

"На, мой хороший, на... ой, я сама тебя боюсь! Ага, как мужик, значит, вкусняшку съел, а как только погладить - сваливает! Иди ко мне, к ноге!", - говорит на видео артистка, похлопывая по бедру, но альпака-"лама" бесцеремонно ее проигнорировал.

"Я поняла - мужчины более послушны, чем ламы 😂😂🤣 Девочки, ваш за какую вкусняшку к ноге идёт?👇🏼😉🤣", - подписала ролик звезда.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Анна !! Огонь !! Прекрасно выглядите !! Так держать !!! Мужчина разные , есть спокойные , которые могут и к ноге женской прильнуть , но , ламы вероятно другого темперамента !!!👍😍"

"И почему ты такая хорошая,простая,🔥"

"Какая вы красотка,Анна!Прям Тургеневская барышня..😍😘❤️🌹"

"Как Вам шляпка идёт!👍 Вы очаровательны!🌹"

"Чет он мелкий какой-то, наверное это ламёнок!! Поэтому робкий такой...😂"

"Анна, ну это же не ламы а альпаки 🦙, как можно перепутать ! 🙄🙄"

"Хорошее платье...не треснет по швам"

Ранее мы сообщали, Семенович блеснула роскошным декольте в компании подружки.

"Анна, где вырез?", "Ну Вы тут самая красивая", "Вы прям невеста.. в кедах", "Анечка ты такая красивая как всегда", "Анечка) отлично выглядите) вот тот прикид, который очень идет и ничего не портит)) куколка", - отреагировали пользователи.

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