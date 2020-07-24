40-летняя певица Анна Семенович позабавила публику кадрами из зверинца, сравнив диких животных с мужчинами
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в длинном красном платье с глубоким декольте. Романтический образ звезды дополнила милая шляпка с ленточкой под цвет к платью (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Семенович привлекла внимание гуляющей неподалеку альпаки (которую в подписи к кадрам ошибочно назвала ламой) тем, что угостила животного лакомством. Но, когда Анна захотела погладить зверя, тот не дался в ее руки и поспешил ретироваться, чем очень расстроил певицу.
"На, мой хороший, на... ой, я сама тебя боюсь! Ага, как мужик, значит, вкусняшку съел, а как только погладить - сваливает! Иди ко мне, к ноге!", - говорит на видео артистка, похлопывая по бедру, но альпака-"лама" бесцеремонно ее проигнорировал.
"Я поняла - мужчины более послушны, чем ламы 😂😂🤣 Девочки, ваш за какую вкусняшку к ноге идёт?👇🏼😉🤣", - подписала ролик звезда.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Анна !! Огонь !! Прекрасно выглядите !! Так держать !!! Мужчина разные , есть спокойные , которые могут и к ноге женской прильнуть , но , ламы вероятно другого темперамента !!!👍😍"
"И почему ты такая хорошая,простая,🔥"
"Какая вы красотка,Анна!Прям Тургеневская барышня..😍😘❤️🌹"
"Как Вам шляпка идёт!👍 Вы очаровательны!🌹"
"Чет он мелкий какой-то, наверное это ламёнок!! Поэтому робкий такой...😂"
"Анна, ну это же не ламы а альпаки 🦙, как можно перепутать ! 🙄🙄"
"Хорошее платье...не треснет по швам"
Ранее мы сообщали, Семенович блеснула роскошным декольте в компании подружки.
"Анна, где вырез?", "Ну Вы тут самая красивая", "Вы прям невеста.. в кедах", "Анечка ты такая красивая как всегда", "Анечка) отлично выглядите) вот тот прикид, который очень идет и ничего не портит)) куколка", - отреагировали пользователи.
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