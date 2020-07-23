Известная российская певица Анна Семенович порадовала поклонников ярким летним снимком

Как передает Politeka.net, свежее фото появилось на странице в Инстаграм. Красотка стояла на пирсе в невероятно красивом и женственном платье. На платье голубого цвета были нарисованы воздушные шары. Семенович добавила к нему розовый пояс, что сделало ее образ еще ярче. В руках у певицы была соломенная шляпка, которой она прикрыла свою пышную грудь.

Зато артистка решила засветить другие свои вкусные места. Она задрала платье ножкой, оголив ее.

«Даже когда что-то заканчивается, что-то начинается. За множеством потерь, идёт множество начал. Я много раз в этой жизни начинала сначала и каждый раз мне было очень страшно, я цеплялась за старые чувства и эмоции, которые уже были не актуальны!», - призналась Анна, призвав своих поклонников верить в мечты и с легкостью говорить «пока» людям и вещам, которые больше не приносят радости.

За два часа пост красотки собрал почти 7 тысяч лайков. В комментариях поклонники стали благодарить певицу за ее слова и мудрость, а также делать ей комплименты.

«Каждое слово и буква - в самое сердце) Анечка», «Какие правильные слова. И очень красивая Анна», «Аня, вы такая позитивная, приятно смотреть ваши сториз», «Зачем прикрыла то, что прикрывать не нужно», «Не только красавица, но и умница», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Анна Семенович похвасталась фигуркой в белом обтягивающем платье.

Напомним, что пышногрудая Семенович показала королевский размер крупным планом, Волочкова не смолчала: «На вкус и цвет…».

Как ранее сообщала Politeka, фигуристая Семенович в купальнике устроила жару, забравшись в воду: "Дитя разврата".

Также Politeka информировала, что раздобревшая Семенович засветила бюст в огромном декольте, мужчины в восторге: "Мечта".