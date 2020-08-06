Співачка Наташа Корольова захопила легендарним образом Уми Турман з культового фільму Квентіна Тарантіно «Кримінальне чтиво»
Як повідомляє Politeka.net, артистка виклала фото на своїй сторінці в "Інстаграме" (щоб подивитися - скрольте вниз).
Співачка в чорній сукні з глибоким декольте лежить, упершись ліктями в подушку, точно як на знаменитому постері фільму. Однак сигарету вона замінила рідкою помадою.
Образ доповнює макіяж з акцентом на губи, які підведені яскраво-червоним.
Шию королевою прикрашає елегантне кольє.
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Фолловери артистки звернули увагу на її зачіску – подовжене каре з чубчиком.
Замість звичної зачіски королевою на фото каре з чубчиком, як у героїні «Кримінальногочтива».
Зазначимо, думки користувачів щодо такого рішення королевою розділивсь.
«Ух. Яка принадність 🙂 навіть таких слів немає щоб описати таку красу«, " Уффф. Кльово...", "Ви прекрасні, Наташа!!!«, "Наталя, Вам не йде ця зачіска це моя особиста думка«," фатальна жінка!🔥 😍 » , «Жінка-вамп! 👍 🏻 ",- пишуть в коментарях.
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