Наташа Королева поделилась задорным семейным фото со своими самыми близкими людьми

Певица украинского происхождения поделилась новым постом в своем Инстаграм по случаю Дня семьи, любви и верности. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Королева позирует рядом с главными людьми в своей жизни: своим мужем Сергеем Глушко (известным под псевдонимом Тарзан), их 18-летним сыном Архипом, а также своей мамой и сестрой.

При этом Королева позирует в коротком красном платье с кружевными рукавами, прижавшись к сыну и положив одну руку мужу на бедро. Сам Тарзан одет в черную жилетку, которая позволяет ему продемонстрировать свои впечатляющие мускулы.

«С Днём Семьи, Любви и Верности!», - подписала снимок певица.

Ее поклонники тут же принялись комментировать публикацию.

«Наташа и Сергей такая гармоничная пара. Это тот случай, когда встретились действительно два подходящих друг другу человека», «Вы Все такие классные здоровья и благополучия Всем», «Позитивненькая у вас семья», «Счастья вашей семье, особенно позитивная Наташи мама», «Пацан у вас видимо хороший и не избалованный парень. А Сережку уже пора во что-нибудь одеть! Возраст уже, несолидно», «Какие же вы молодцы, спасибо вам огромное за позитив, который вы несёте!!! Очень приятно смотреть на вашу семью!», - пишут люди.

Напомним, Тарзан обратился к красоткам и пообещал им драйв, Королева будет в бешенстве: "Ну, что...".

Как сообщала Politeka, Тарзан огорошил смелым фото с мускулистым другом, Королева не у дел.

Также Politeka писала, что Наташа Королева взобралась на гигантский стул и рассыпалась в благодарностях сыну.