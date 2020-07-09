47-летняя российская певица Наташа Королева эффектно соблазнила своего супруга, стиптизера Тарзана

Как передает Politeka.net, Сергей Глушко (настоящее имя танцора) поделился в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором предстал с голым торсом. Стоит отметить, Наташа ненамного отстала от него.

Так, на фоне бассейна певица приспустила платье с одного плеча, засветив пикантную деталь - на ней не было нижнего белья. Она шаловливо взглянула на мужа. Тарзан, в свою очередь, картинно придвинулся к жене, кинув на нее оценивающий и одобряющий взгляд.

"Как то летом, на рассвете, заглянул в соседний сад, Там смуглянка, киевлянка, оголила свой фасад....)😃", - подписал это сочное фото артист.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Красивое фото 🙌🏼, зачем так пошло подписывать?!😭"

"Изумительные !!! 🌹😃🌷👍"

"Красивые....❤️❤️❤️ Обожаю Вас🌷"

"Жили бы вы в Китае, получили бы административку за голый торс 😹😹😹"

"А я милого узнаю по фигурке🤣"

"🙏 Блин ! Самая яркая и честная пара ♥️😍👏"

"Ух ты. Заводные🙌👏"

"Жгучая парочка👏👏👏"

Ранее мы сообщали, Королева в День семьи опубликовала фото с матерью, сестрой, сыном и мужем. Певица предстала в дерзком мини-платье, нескромно ухватившись рукой за ногу Тарзана.

«Пацан у вас видимо хороший и не избалованный парень. А Сережке уже пора во что-нибудь одеть! Возраст уже, несолидно», «Какие же вы молодцы, спасибо вам огромное за позитив, который вы несёте!!! Очень приятно смотреть на вашу семью!», - прокомментировали пользователи.

Напомним, Тарзан обратился к красоткам и пообещал им драйв, Королева будет в бешенстве: "Ну, что...".

Как сообщала Politeka, Тарзан огорошил смелым фото с мускулистым другом, Королева не у дел.

Также Politeka писала, что Наташа Королева взобралась на гигантский стул и рассыпалась в благодарностях сыну.