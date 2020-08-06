Дочка української актриси Олени Кравець Марія показала себе після зміни образу

На фото Кравець позувала у футболці перед дзеркалом. Як відомо, дівчина живе без батьків в такому юному віці. Маша зважилася на зміни - пофарбувала своє волосся в світлий колір, хоча можна ще помітити темні корені. Дочка Олени дивилася в телефон, поки знімала себе на нього. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли засипати Кравець компліментами або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "сміливо, вся в маму".

Ми повідомляли, що дочка відомої української актриси Олени Кравець з «Квартал 95» Маша похвалилася своїм захопленням.

17-річна Маша Кравець не так давно закінчила, і зараз насолоджується заслуженим відпочинком. Дівчина показала одну зі своїх розваг на морі.

"Ще трохи про наш досвід каякінгу", - коротко підписала вона фотографії.

Повідомлялося, що старша дочка Олени Кравець Маша показала в мережі фото з яскравим макіяжем.

Як і багато підлітків в її роки Маша поспішає швидше стати дорослою, тому часто яскраво фарбується і результати демонструє в своєму мікроблозі.

Цей знімок не став винятком. Дівчина покрутилася перед камерою і видно, що вона залишилася задоволена собою.

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