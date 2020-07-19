Юная дочь Елены Кравец из "Квартал 95" показала, как отдыхает

На фото Маша, так зовут девушку, позирует в зеленом платье с узорами. У звезды, как можно заметить, не было белья, зато присутствовало приличное декольте. Дочь Кравец дополнила образ черной сумочкой, позируя на балконе, за которым можно увидеть море. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Любовь - Одесса", - написала красотка.

Фанаты поставили 2400 лайков, включая Елену Кравец, и написали комментарии:

"Красивая", "бомба пушка ракета", "Вау", "Маша любовь", "Ты Моя красавица люблю тебя как человека а когда увидимся уверен что смогу влюбится как в девушку, ты не пушка, Ты Тесла, та что в космос удачно полетела", "Любовь - это мама, а мама - это Кравец, которая и выступает в Одессе и фотографируется. Повзрослевшая, но уже с сумочкой. Естественная и по-мамином симпатичная и достаточно самостоятельная", "Очень красивая девушка в очень красивом городе:)".

Сообщалось, что дочь Елены Кравец из «Квартал 95» показала, как проводит время на пляже со своими друзьями.

Так, она опубликовала несколько коротких видео, на которых показала, как отдыхает с друзьями на пляже. На первом видео ее снимают сверху. Девушка лежит на подстилке в стильном черном купальнике и прикрывает глаза от яркого солнца.

Напомним, Елена Кравец из "Квартал 95" на случайном фото сразила красотой

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