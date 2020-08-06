Дочь украинской актрисы Елены Кравец Мария показала себя после смены образа

На фото Кравец позировала в футболке перед зеркалом. Как известно, девушка живет без родителей в таком юном возрасте. Маша решилась на перемены - покрасила свои волосы в светлый цвет, хотя можно еще заметить темные корни. Дочь Елены смотрела в телефон, пока снимала себя на него. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли засыпать Кравец комплиментами или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Смело, вся в маму".

Мы сообщали, что дочь известной украинский актрисы Елены Кравец из «Квартал 95» Маша похвасталась своим увлечением.

17-летняя Маша Кравец не так давно окончила, и сейчас наслаждается заслуженным отдыхом. Девушка показала одно из своих развлечений на море.

«Ещё немного про наш опыт каякинга», - коротко подписала она фотографии.

Сообщалось, что старшая дочь Елены Кравец Маша показала в сети фото с ярким макияжем.

Как и многие подростки в ее годы Маша спешит побыстрее стать взрослой, поэтому часто ярко красится и результаты демонстрирует в своем микроблоге.

Этот снимок не стал исключением. Девушка повертелась перед камерой и видно, что она осталась довольна собой.

Напомним, юная дочь Кравец из «Квартала 95» впечатлила романтичными фото в открытом море

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