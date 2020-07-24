Дочь известной украинский актрисы Елены Кравец из «Квартал 95» Маша показала невероятную красоту во время «встречи» рассвета

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Сегодня встретили рассвет в открытом море 🌞», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Маша Кравец позирует в байдарке посреди моря, излучая красоту и женственность. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Невероятно», «какая красота», «слишком красиво», «красивая до невозможности», «Вау», «весло у тебя красивое и ты очень красивая в открытом море», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что дочь известной украинской актрисы Елены Кравец из "Квартал 95" Маша сменила образ, превратившись в молодую Ани Лорак.

Не так давно 17-летняя дочь Елены Кравец живет отдельно. По словам звезды "Квартала 95", такое решение далось нелегко, но все же она отважилась на такой шаг и отпустила дочь жить самостоятельно.

"Я крутая мама. Это было вынужденное решение. Наша большая семья была немного отягощена жилищным вопросом, и у меня закралась мысль, чтобы Маша жила отдельно. Мы начали искать возможности и эта возможность удивительным образом сама собой образовалась. Родители одной из подруг Маши позвонили мне и сказали: "Лена, мы знаем, что есть такая проблема, что вы хотите решить этот вопрос, а у нас есть решение. Давайте ваша дочь будет жить с нашей", - признавалась ранее Кравец.

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