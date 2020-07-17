Дочь Елены Кравец из «Квартал 95» показала, как проводит время на пляже со своими друзьями
17-летняя Маша Кравец не так давно выпустилась из школы, и сейчас наслаждается заслуженным отдыхом. Девушка решила показать, чем занимается этим летом, в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, она опубликовала несколько коротких видео, на которых показала, как отдыхает с друзьями на пляже. На первом видео ее снимают сверху. Девушка лежит на подстилке в стильном черном купальнике и прикрывает глаза от яркого солнца.
«Чилим по полной», - подписала видео Маша.
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На втором ролике она демонстрирует свою прическу. Так, дочь известной юмористки решила слегка изменить свой образ и превратила свои прямые волосы в легкие волны.
«Кудряшки, привет», - написала она.
Девушка позирует перед камерой в максимально естественном виде, без косметики на лице.
До этого мы писали, что Маша поделилась новым видео в Инстаграм. Девушка повертелась перед камерой и видно, что она осталась довольна собой. Видно, что она очень похожа на свою звездную маму.
Как и многие подростки в ее годы Маша спешит побыстрее стать взрослой, поэтому часто ярко красится и результаты демонстрирует в своем микроблоге. На опубликованных кадрах она демонстрирует свой макияж.
Напомним, Елена Кравец из "Квартал 95" соблазнительно выгнулась на столе: "Ленчик, не узнать!".
Как сообщала Politeka, дочь Кравец из "Квартал 95" поразила идеальными чертами, переплюнув звездную маму: настоящая красотка.
Также Politeka писала, что появилось редкое фото Елены Кравец из "Квартал 95" в соблазнительном комбинезоне.