Дочь звезды Студии «Квартал 95» Елены Кравец похвасталась своими веселыми развлечениями в Одессе
17-летняя Маша Кравец после выпуска из школы вовсю наслаждается свободой. Как стало известно, девушка со своими друзьями отправилась отдыхать в Одессу и теперь делится задорными кадрами оттуда.
Так, она опубликовала новые короткие видео и фото в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На первых кадрах девушка в компании приятелей вовсю развлекается на аттракционах. Причем, судя по всему, дело происходит уже поздно вечером.
«Полетилы», - подписала кадры Маша.
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Позже она запостила видео, снятое в зеркале заднего вида. На нем девушка мчится на машине по ночному городу и снимает, как ветер развевает ее волосы. При этом скорость машины явно не маленькая.
Также Маша опубликовала фото, на котором она позирует перед зеркалом в джинсах и коротком черном топе. Девушка выглядит очень свежо и естественно.
Судя по другим публикациям Маши, она с друзьями сейчас вовсю наслаждается отдыхом в курортном городе, не забывая проводить время на море.
До этого мы писали, что Маша опубликовала фото, на котором позирует в зеленом платье с узорами. У звезды, как можно заметить, не было белья, зато присутствовало приличное декольте. Дочь Кравец дополнила образ черной сумочкой, позируя на балконе, за которым можно увидеть море.
"Любовь - Одесса", - написала красотка.
Напомним, дочь Кравец из "Квартал 95" впечатлила образом в платье со смелым декольте, мама не сдержалась.
Как сообщала Politeka, счастливая Кравец из "Квартал 95" показала подросших двойняшек: "Так похожи на...".
Также Politeka писала, что красотка-дочь Кравец из «Квартал 95» засветила летнее тело на кадрах с пляжа.