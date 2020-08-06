Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе максимально близько

На фото Бахарі показала себе в блискучій сукні з великим розрізом, в якому можна побачити "апетитні персики". Гюль без сорому їх демонструвала, адже білизни на ній не було. Образ красуня доповнила яскравим макіяжем, а волосся залишила розпущеним. Як можна помітити, зірка вирушила гуляти в нічний клуб. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки, як і не писали коментарі під публікацією, так як вона була в сторіс Instagram, але так і хочеться написати: "Афродіта, ох, як близько".

Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі захопила видом в зухвалій сукні.

Зараз Гуль є амбассадором багатьох модних брендів, тому на її сторінці завжди миготять фото в яскравих сукнях, шовкових піжамах і блискучих костюмах. Цього разу молода красуня блиснула формами в сукні незвичайного відтінку, що зроблене з блискучої тканини і з глибоким декольте.

Повідомлялося, що популярна турецька модель Гюль Бахарі похвалилася дивовижною фігурою в тісному спортивному костюмі.

Бахарі одягла тісні лосини, які обтягнули її пишні стегна і зробили акцент на тонкій талії. Наверх модель одягла тісний топ, з якого мало не вивалилася її апетитні груди. Виглядала красуня чудово.

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