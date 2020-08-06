Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", показала себе і розповіла про Місяць

На фото Ірина була в легкій шовковій сукні і без білизни. Сопонару залишила розпущеним волосся, а сама відвела погляд від об'єктива камери. Красуня демонструвала своє тіло в чорно-білих тонах. Фото завдяки цьому вийшло загадковим і ніжним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Залишайся диким місячним дитиною", - підписала кадр Сопонару.

Фанати поставили понад шість тисяч лайків і написали коментарі:

"Я вас дуже люблю. Дорога Ірина, спасибі Вам за те, що ви робите", "красуня, я закохався", "Ти така прекрасна", "Господи яка краса", "Просто космос", "карколомно".

Раніше ми писали, що зірка студії «Квартал 95» Ірина Сопонару покрасувалася розкішною фігурою в одній нижній білизні.

Так, красуня вирішила позувати на ліжку в одному облягаючому білизна, прикривши пікантне місце тарілкою з кавунами.

Повідомлялося, що відома українська актриса Ірина Сопонару, підкорила літнім образом.

Красуня витягла ручки до неба і закрила очі. Тим часом плаття розвіював вітер, образ вийшов фантастичним.

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