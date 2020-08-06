Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала о луне
На фото Ирина была в легком шелковом платье и без белья. Сопонару оставила распущенными волосы, а сама отвела взгляд от объектива камеры. Красотка демонстрировала свое тело в черно-белых тонах. Фото благодаря этому вышло загадочным и нежным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Оставайся диким лунным ребенком", - подписала кадр Сопонару.
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Фанаты поставили более шести тысяч лайков и написали комментарии:
"Я Вас очень люблю. Дорогая Ирина , спасибо Вам за то , что Вы делаете", "Красотка, я влюбился", "Ты так прекрасна", "Господи какая красота", "Просто космос", "Сногсшибательно".
Ранее мы писали, что звезда студии «Квартал 95» Ирина Сопонару похвасталась бомбической фигурой в одних розовых трусиках.
Так, красотка решила позировать на кровати в одном облегающем белье, прикрыв пикантное место тарелкой с арбузами.
Сообщалось, что известная отечественная актриса Ирина Сопонару, поразила летним смелым образом.
Красотка вытянула ручки к небу и закрыла глаза. Тем временем наряд развеивали порывы ветра, образ вышел нереально класным, который восхитил поклонников звезды "Квартал 95".
Напомним, красотки из «Квартал 95» покорили молодыми телами в платьях с декольте
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