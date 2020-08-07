Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковски показала, як знову веселиться на пляжі

Так, в цей раз відома супермодель, а з недавніх пір ще й актриса, підкорила фігурою на пляжі і захопила засмаглою шкірою без вад. На думку шанувальників з усього світу, дівчина є володаркою досконалого тіла і спокусливих форм.

Дивлячись на фото зірки в Instagram, користувачі масово відзначають, що дівчина постійно стежить за собою, багато займається і саме тому у неї такі розкішні форми. Але це не так. Ратаковскі не визнає фітнес, відкидає дієти і дотримується єдиного принципу – всього повинно бути в міру. Схоже, це дійсно працює, адже дівчина виглядає приголомшливо на нових фото.

Позуючи в бірюзовому купальнику, Емілі вдалося підкорити сонячними образами відразу на декількох фото. Ось що відповіли фанати

"Не торкайтеся до мене, погана дівчинка на пляжі💋 💋 💋», "мне довелося збільшити кадр для цього розгляду тіла», "quien fuera toalla para que te sientes en mi bbcita Brrrr"," її тіло вторгається в мій спокій, дуже гаряче», "ваааааааааааааааа, яка ж засмагла", "її гідності дуже хороші", "погана дівчинка🔥 🔥 🔥 🔥 🔥« взоооорррррванная!😄».

Відзначимо всесвітньо відома модель славиться своєю любов'ю до жарких зйомок. Дівчина не соромиться свого тіла, любить показувати модні купальники кожен пляжний сезон і також захоплює домашніми фото, зробленими її чоловіком на відпочинку.

При цьому модель намагається виглядати природно-Емілі не любить укладання і макіяж, адже дуже боїться, що стайлінгові засоби зіпсують її красу. Цього разу в соціальній мережі Instagram Ратаковскі з'явилися відразу два домашніх фото.

На нових кадрах дівчина позрувала в тонкому кольоровому сарафані в дрібну квітку, з розпущеним волоссям і без будь-якого макіжа на засмаглому обличчі:

"Вогонь babyyy🔥 🔥 👅 👅",» відкрив і-чорт, шикарно "" ти така красива😍 🦋 🌸 💙", "я люблю тебе Емілі»," soñadaaaaaaa😍», «я перший👍🏻🇹🇲🇹🇲🇷🇺🇹🇲», «Так чудово виглядаєш", "Aygoey😍» «" що тобі найбільше подобається в @selenagomez?", "я тебе люблю«," Щасливий пвторник!", "Така милашка», «Шикарна в будь – якій позі» "це дуже мило", - пишуть користувачі.

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше

Також Politeka писала, що Ратаковскі роздяглася і без сорому показала, чим її нагородила природа

А ще Politeka повідомляла, що Ратаковскі без ліфчика повеселилася перед дзеркалом в томній позі