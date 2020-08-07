Відома модель Кассандра Сьєнега з "Playboy" показала себе в незвичайному ракурсі

На фото красуня була в нижній білизні, сидячи на ліжку. Пишні груди практично не закрив бюстгальтер, а волосся Кассандра вирішила залишити розпущеним. Зірка спокусливо сіла на ліжко, демонструючи своє тіло. На ще одному кадрі модель вже розгорнулася спиною і можна навіть подумати, що красуня без білизни, так як за пишним "горішком" його майже не видно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку.

"Я закінчила фотозйомку всіх шрамів і розтяжок в 2020 році", - написала красуня під фото.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Занадто багато для життя", " ви красиві і дивно виглядаєте. Ви дуже осексуальні, незважаючи на шрами і розтяжки", "Люблю світло на вашому обличчі", "Абсолютно чудова", "Ти виглядаєш так здорово", "ти гаряча дорога, я дійсно люблю тебе, прекрасна дитинко", "Beautiful baby", "ти виглядаєш приголомшливо: сексуально і безмовно".

Повідомлялося, що відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) похвалилася принадами без білизни.

Кассандра постала в спортивному топіку і трусиках тілесного кольору. Верх обтягнув великі груди знаменитості. За виразними ознаками було видно, що модель не одягла білизни. Форми випирали з топа і виглядали дуже спокусливо.

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