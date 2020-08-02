Известная модель Кассандра Сьенега из «Playboy» показала себя в свежем образе

На фото Кассандра позировала в синих лосинах и крохотном топе. Красотка стояла перед зеркалом и демонстрировала свою фигуру, развернувшись боком. На фото можно легко оценить пятую точку звезды, а также ее пышный бюст. Волосы модель собрала в хвост, а на голове можно увидеть повязку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Просто шик, зачетный орешек".

Ранее мы писали, что известная модель Кассандра Сьенега показала себя практически обнаженной.

Девушка была полностью голой, а ее интимные места были прикрыты тонкими веревочками. Чтобы обойти цензуру соцсети Кассандра дорисовала небольшие клаптики ткани, чтобы прикрыть самое интимное. Образ горячая модель дополнила ковбойской шляпой.

Сообщалось, что Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега полностью разделась ради фото с американским флагом.

Пышногрудая бесстыдница позировала на балконе, позади нее виднелись деревья. Кассандра оголила свою пышную грудь и даже не пыталась ее прикрыть руками. Модель блеснула бюстом во всей красе, и не зря, ведь стесняться нечего - формы у нее просто совершенные. Правда, Сьенега прикрыла самое сокровенное двумя игривыми сердечками.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" расставила ноги, показав сладкие места в прозрачном белье

А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега из «Playboy» сняла штаны посреди улицы, вид впечатляет

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