Популярний російський співак Сергій Лазарєв викликав фурор новим татуюванням на честь коханої жінки

Артист активно веде сторінку в Instagram, де публікує різні яскраві фото, повідомляє Politeka.net. Цього разу співак, якого, називають коханцем співачки Ані Лорак, розкрив секрет нового тату.

Лазарєв опублікував фото, на якому він лежить в ліжку, поклавши руку на голову. При цьому чітко видно витатуйована буква» а " з витеюватими завитками.

"Лінивий ранок... 😴 і так, нове тату на честь дочі...", - написав співак» При цьому в хештегах він вкрала Анна Сергіївна.

Відзначимо, пост викликав бурхливу реакцію користувачів мережі. Фото активно коментують.

"Ура! Ми її дочекалися! Дуже красиво«, " Ураааааааа!!! Поздоровляю!!!!!❤️ краси", " моєму щастю немає меж. Все, чого я хотіла, нарешті виповнилося ❤ ️ лучший кращий 😍", " залишилася справа за дружиною!👍 », «Скоро від Тіматі буде не відрізнити", "нове тату шикарне🔥 дуже красиво вийшло", " а ось і тату на честь дочки😍 👍Анечки🎆", «я дочекалася. Урааааа😂 🔥», «Абалдеть!) ✌ 🔥 ❤ Дуже мило!)) На честь Ганнусі, красиві татушка, і ти", "Кайф", " дуже мило😍 😊❤️", «моє ️ ️ Люблю люблю тебе", "ого, оце так спека!❤️", - пишуть в коментарях.

Нагадавши, розпатлана Лорак похвалилася розвагами з колишньою коханкою Лазарєва: "які гаряченькі".

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