Знаменитая артиска Ани Лорак засветилась в стильном виде во время празднования дня рождения коллеги вместе с Лерой Кудрявцевой

Несколько часов назад в социальной сети Инстаграм на своей странице в разделе Стори Каролина показала, как повеселилась с близкими товарищами во время вечеринки по случаю дня рождения коллеги. При этом Каролина показала себя в компании бывшей возлюбленной Лазарева, с которым ей самой уже давно приписывают любовный роман вот уже несколько лет под ряд, пишет Рoliteka.net.

Так, сначала Каролина показала, как едет на праздник в новом имидже - белый приталенный пиджак, черная приталенная майка, массивный крест с множеством камней идеально дополнили ее "лук". Певица завязала короткосостриженные локоны в низкий хвост и оставила пару коротеньких прядей в привычном стиле возле ушей с косой челкой.

При этом после на следующих кадрах Каролина всячески покрасовалась в компании Леры Кудрявцевой - звезды вместе поздравили коллегу и помиловались формами на камеру. Ранее звезд уже не раз называли "горячими" за их идеальный внешний вид.

До этого сбросившая несколько десятков килограммов после рождения ребенка, Ани Лорак похвасталась образом в черном спортивном костюме, состоящем из короткого топа и лосин.

Сама Лорак утверждает, что лучшие диеты для артиста — это живые концерты. Ведь за одно выступление теряется такое количество калорий, что потом можно есть спокойно. Она не отказывается от вкусностей, но держит режим правильного питания и ест маленькими порциями.

«Любовь к себе в культуре отношения к своим мыслям, своему телу, питанию», - написала Каролина под новыми фото.

Фанаты сразу же ответили:

«♥ Очарование в каждом взгляде, жесте, улыбке! И загадочность, которая притягивает, как магнит, хочется вновь и вновь любоваться нашей Дивой, как произведением искусства ♥ «, «Особую изюминку каждому твоему образу, милая, придает сияние глаз, лучезарная улыбка и счастье, которое ты излучаешь!», «Вы такая красивая ❤️».

Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева

Как сообщала Politeka, Лорак засветила исхудавшую фигуру в пустом спортзале

Также Politeka писала, что Ани Лорак с мохнатыми ногами удивила несуразным нарядом на домашнем фото