37-летний российский артист Сергей Лазарев восхитил внешним видом

Певец, которому не устают приписывать любовные отношения с артисткой Ани Лорак, показал фото, которое вызвало бурную реакцию.

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Инстаграм-страницу исполнителя.

«Я буду выше облаков.... Хорошего дня!!» - подписал фото певец. Многие увидели в этих строках название будущей песни.

На снимке Лазарев позирует на фоне впечатляющего горного пейзажа. Он одет в шорты, футболку и джинсовую куртку, на ногах – яркие салатовые кроссовки.

Отметим, Ани Лорак не смогла пройти мимо и отреагировала на фото «лайком».

При этом фолловеры артиста написали, что он похудел и засыпали «новую» внешность певца комплиментами.

«Похудел», «Как же прекрасно, просто прелесть», «Обалденный вид», «Красота», «Что это значит?», «Бог красоты и таланта всегда выше облаков», «Как красиво, просто дух захватывает», «Гениально», "любовь окрыляет", - пишут в комментариях.

Напомним, дерзкая Ани Лорак поразила внешностью в обтягивающем костюме: "Лазарев не устоит".

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