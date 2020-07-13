37-летний российский артист Сергей Лазарев взбудоражил кадрами из отдыха вместе с молодой девушкой
Певец, которому в свое время приписывали бурные отношения с украинской артисткой Ани Лорак и не так давно засветившийся с ней на очередном "свидании", удивил кадрами из отдыха с другой девушкой.
Несколько дней назад назад в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина показала, как повеселилась с близким товарищем и коллегой, Сергеем Лазаревым, с которым ей давно приписывают любовный роман вот уже несколько лет под ряд. Чтобы подогреть интригу к трогательной встрече с мужчиной, звезда такде поделилась ярким кадром и у себя в профиле и написав много нежных слов.
Грустная Тина Кароль поразила откровенным признанием: "Мы для них – зараженные люди"
Богомолов снял на видео Собчак под душем и поразил интимным признанием: "Это очень тяжелая..."
Фигуристая Деми Роуз пошалила перед зеркалом в микро-бикини: «Подождите, пока не увидите сзади»
Неадекватная Кравец из «Квартал 95» поразила выходкой на сцене, Кошевой не сдержался: видео
А сегодня в социальной сети появились кадры из отдыха Лазарева с молодой красоткой.
«Как думаете это девушка Сергея ?🔥👇#лазарев#сергейлазарев», - сказано под роликом.
Пользователи тут же ответили:
«Нет, это его парень», «А что за фильтр такой, который из мужика девушку делает? )», «Девушки не его конёк», «Нет, с ними Малиновский отдыхает, это давно его парень», «Это его девушка, только в том случае если у неё есть хобот 😂», «Нет , у этой девушки есть муж и ребенок🤪👌, зачем народ разыгрывать», «Сильно старая», «Люди!! Вы вообще из ума выжили?? Прежде чем человека так оскорблять, на себя в зеркало посмотрите!!!», «Мне показалось это Гагарина».
Ранее также артист, которому многие приписывают роман с украинской певицей Ани Лорак, поделился в своем Инстаграм черно-белой фотографией со своей фотосессии.
На атмосферном снимке Лазарев позирует крупным планом, пристально глядя в камеру. Черно-белая обработка делает его лицо особенно выразительным. Певца окружает множество рук, которые тянутся к его лицу. Как отмечают люди в комментариях, руки выглядят мужскими.
«В эпицентре», - подписал фото Лазарев.
Этот снимок стал обложкой к одноименному альбому певца. Поклонники бурно обсуждают его в комментариях к посту.
«В эпицентре мужских рук...почему не по всему телу? Было бы эпичнее», «Тоже бы потрогать», «А руки-то мужские», «Задолбали Серегу», «Очень красивая обложка, стильная», «Шикарное фото. Шикарный Серёжа. Шикарный альбом», - пишут люди.
Напомним, дерзкая Ани Лорак поразила внешностью в обтягивающем костюме: "Лазарев не устоит".
Как сообщала Politeka, довольный «любовник» Ани Лорак посветил обнаженным телом на отдыхе: «Боже, что за...».
Также Politeka писала, что раздетый "любовник" Ани Лорак с Чеховой показали незабываемые утехи в Сочи.