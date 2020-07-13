37-летний российский артист Сергей Лазарев взбудоражил кадрами из отдыха вместе с молодой девушкой

Певец, которому в свое время приписывали бурные отношения с украинской артисткой Ани Лорак и не так давно засветившийся с ней на очередном "свидании", удивил кадрами из отдыха с другой девушкой.

Несколько дней назад назад в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина показала, как повеселилась с близким товарищем и коллегой, Сергеем Лазаревым, с которым ей давно приписывают любовный роман вот уже несколько лет под ряд. Чтобы подогреть интригу к трогательной встрече с мужчиной, звезда такде поделилась ярким кадром и у себя в профиле и написав много нежных слов.

А сегодня в социальной сети появились кадры из отдыха Лазарева с молодой красоткой.

«Как думаете это девушка Сергея ?🔥👇#лазарев#сергейлазарев», - сказано под роликом.

Пользователи тут же ответили:

«Нет, это его парень», «А что за фильтр такой, который из мужика девушку делает? )», «Девушки не его конёк», «Нет, с ними Малиновский отдыхает, это давно его парень», «Это его девушка, только в том случае если у неё есть хобот 😂», «Нет , у этой девушки есть муж и ребенок🤪👌, зачем народ разыгрывать», «Сильно старая», «Люди!! Вы вообще из ума выжили?? Прежде чем человека так оскорблять, на себя в зеркало посмотрите!!!», «Мне показалось это Гагарина».

Ранее также артист, которому многие приписывают роман с украинской певицей Ани Лорак, поделился в своем Инстаграм черно-белой фотографией со своей фотосессии.

На атмосферном снимке Лазарев позирует крупным планом, пристально глядя в камеру. Черно-белая обработка делает его лицо особенно выразительным. Певца окружает множество рук, которые тянутся к его лицу. Как отмечают люди в комментариях, руки выглядят мужскими.

«В эпицентре», - подписал фото Лазарев.

Этот снимок стал обложкой к одноименному альбому певца. Поклонники бурно обсуждают его в комментариях к посту.

«В эпицентре мужских рук...почему не по всему телу? Было бы эпичнее», «Тоже бы потрогать», «А руки-то мужские», «Задолбали Серегу», «Очень красивая обложка, стильная», «Шикарное фото. Шикарный Серёжа. Шикарный альбом», - пишут люди.

Напомним, дерзкая Ани Лорак поразила внешностью в обтягивающем костюме: "Лазарев не устоит".

Как сообщала Politeka, довольный «любовник» Ани Лорак посветил обнаженным телом на отдыхе: «Боже, что за...».

Также Politeka писала, что раздетый "любовник" Ани Лорак с Чеховой показали незабываемые утехи в Сочи.