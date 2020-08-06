Курс долара може змінитися вже до 15 серпня

Аналітики розповіли, до чого варто готуватися українцям, передає КП.

Він пояснив, що зараз українці планують поїздки за кордон, і отже попит на "бакси в обмінниках" підвищується. Крім того, саме в цей період імпортери починають закуповувати товар на Новий рік, що має свій вплив на позиції гривні.

«При цьому виплат у серпні фактично немає, а вересневі покриті зовнішніми позиками, які лежать на рахунках Мінфіну. Тому не виключено, що до 15 Серпня все ж відбудеться невеликий відкат курсу. У вересні у нас зазвичай досить високий курс, в жовтні – як правило, відкат, за винятком минулого року», - розповів аналітик Данило Монін.

При цьому експерти дали пораду, коли найкраще бігти в обмінник. Підкреслюється, що не можна купувати долари в момент зростання курсу, а в момент сильного зростання – їх не можна купувати категорично. Така схема тільки грає на руку спекулянтам і миє привести до ще більшого зростання курсу. Піддаватися паніці не можна ні в якому разі.

Варто додати, що інвестиційні компанії України прогнозують подальше зниження курсу гривні до 28-29 за долар.

Аналітики очікують, що девальваційний тиск традиційно посилиться восени.

Тим часом, на четвер, 6 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 27,70 грн/$.

Курс долара знизився на 12 копійок. Курс євро виріс на 18 копійок.

Таким чином, ситуація наступна:

1 Долар США — 27,7028

1 Євро-32,9012

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